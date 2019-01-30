Борис Дубровский посетит копейскую больницу, где за два месяца скончались трое детей

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Борис Дубровский поручил провести проверку в копейской горбольнице №1.

При минздраве региона создали спецкомиссию, которая занимается проверкой медучреждения, сообщил губернатор. «Смерть каждого ребенка — горе. Безусловно, требуется тщательный разбор и анализ причин. Нужно набраться терпения и дождаться выводов специалистов, а не делать скоропалительных умозаключений», — цитирует главу региона телеграм-канал «Молнии Дубровского».

Губернатор отметил, что в ближайшее время планирует посетить копейскую больницу. В медучреждении за последние два месяца скончались три ребенка. В конце декабря в горбольнице №1 от менингита умер пятилетний мальчик. 2 января в филиале учреждения на поселке Потанино от опухоли мозга скончалась девятилетняя девочка. Во вторник, 29 января, в больнице умер 13-летний ребенок, которого лечили от пневмонии.

Фото с сайта gubernator74.ru

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