Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин приедет в Миасс

Фото с сайта gubernator74.ru

Челябинскую область посетит руководитель госкорпорации «Роскосмос».

Визит Дмитрия Рогозина на Южный Урал состоится в понедельник, 4 февраля. Глава Роскосмоса посетит Государственный ракетный центр имени Макеева в Миассе. Там же Дмитрий Рогозин встретится с губернатором Борисом Дубровским и проведет совещание с властями региона по взаимодействию с Роскосмосом.

В ближайшее время Челябинскую область посетит еще один высокопоставленный чиновник — вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко. В четверг, 31 января, он приедет в Магнитогорск, где проинспектирует ситуацию с домом на проспекте Карла Маркса, 164, который пострадал от взрыва. А в пятницу, 1 февраля, вице-премьер посетит Челябинск — здесь он в качестве куратора предстоящих саммитов ШОС и БРИКС объедет стройплощадки объектов, возводимых к форумам.

Фото с сайта gubernator74.ru



Все новости за 30.01.2019 г.»