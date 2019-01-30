«Зефирная косичка» обошлась челябинской фирме в 100 тыс. рублей

Фото с сайта pixabay.com

УФАС оштрафовало челябинскую организацию за незаконное использование товарного знака.

В антимонопольное ведомство обратилась московская компания «Делекат Ко». Ее товарный знак «Зефирная косичка» использовала для своей продукции челябинская фирма «Скиф». Она производила и продавала жевательный зефир под этим брендом с 2017 года — информация об этом содержалась в прайс-листах и на сайте фирмы.

В самой компании «Скиф» объяснили использование чужого товарного знака намерением изучить спрос на продукцию. Однако в УФАС эти доводы сочли неубедительными. За нарушение закона о защите конкуренции ООО «Скиф» оштрафовали на 100 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе УФАС, при рассмотрении дела товары под брендом «Зефирная косичка» добровольно удалили с сайта фирмы и из документов.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 30.01.2019 г.»