- 66.0987р. - 0.2425
- 75.5706р. - 0.3105
-
25.01.2019 г. | 15:52Гости эфира: Зырянов Сергей
-
30.01.2019 г. | 12:29Гости эфира: Гордеев Сергей, Кузнецова Татьяна
«Зефирная косичка» обошлась челябинской фирме в 100 тыс. рублей
30.01.2019 г. 08:53
УФАС оштрафовало челябинскую организацию за незаконное использование товарного знака.
В антимонопольное ведомство обратилась московская компания «Делекат Ко». Ее товарный знак «Зефирная косичка» использовала для своей продукции челябинская фирма «Скиф». Она производила и продавала жевательный зефир под этим брендом с 2017 года — информация об этом содержалась в прайс-листах и на сайте фирмы.
В самой компании «Скиф» объяснили использование чужого товарного знака намерением изучить спрос на продукцию. Однако в УФАС эти доводы сочли неубедительными. За нарушение закона о защите конкуренции ООО «Скиф» оштрафовали на 100 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе УФАС, при рассмотрении дела товары под брендом «Зефирная косичка» добровольно удалили с сайта фирмы и из документов.
Фото с сайта pixabay.com
- 24.01.2019 г. УФАС признало ненадлежащей рекламу Burger King, где буква «е» стояла перед словом «баллы»
- 21.01.2019 г. Родители требуют запретить рекламу концерта Егора Крида из-за вреда психике детей
- 18.01.2019 г. УФАС завело дело на сеть магазинов SUNLIGHT за рекламные звонки челябинцам
- 17.01.2019 г. С челябинских фасадов исчезнут мигающие кресты аптек
- 26.12.2018 г. В Челябинске запретили рекламу про «мужика с пистолетом» за оскорбление символа Победы