В больнице Копейска скончался третий ребенок за последние два месяца

Фото с сайта pixabay.com

Следователи проводят проверку по факту смерти 13-летнего мальчика в копейской больнице.

13-летний мальчик умер в отделении горбольницы №1 поселка Потанино во вторник, 29 января. Ребенка доставили в медучреждение с пневмонией. Причина смерти станет известна после вскрытия. Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям медиков, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Это третья смерть ребенка в копейской больнице за последние два месяца. 20 декабря 2018 года в медучреждении умер пятилетний мальчик. По словам его родителей, врачи лечили ребенка от кишечной инфекции, а он скончался от менингита. 2 января 2019-го в филиале больницы на Потанино умерла девятилетняя девочка. Как рассказали ее родители, медики три месяца лечили ребенка от гастрита, а скончалась она от опухоли мозга.

Фото с сайта pixabay.com

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