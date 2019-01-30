На Южном Урале насчитали более 140 млн рублей скрытых долгов по зарплате

Фото с сайта ysia,ru

В областной прокуратуре рассказали о ходе борьбы с нарушениями по выплате заработной платы.

По официальным данным, сейчас в Челябинской области всего три предприятия имеют задолженность по выплатам своим сотрудникам. Ее совокупный размер — 7,5 млн рублей. Однако, по словам прокурора области Виталия Лопина, реально деньги работникам не платят порядка полусотни организаций. Латентная задолженность составляет более 140 млн рублей.

В 2018 году в надзорное ведомство подали почти 4 тыс. обращений о невыплате заработной платы. После вмешательства прокуратуры работодатели заплатили 3 тыс. сотрудников в общей сложности 220 млн рублей, а количество организаций-должников снизилось втрое. Виталий Лопин подчеркнул, что в 2019 году работу в этом направлении продолжат. «Мы будем жестко реагировать на каждый факт невыплаты зарплаты», — заявил прокурор.

Фото с сайта ysia,ru

Все новости за 30.01.2019 г.»