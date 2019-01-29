На сбившую инспектора ДПС челябинскую школьницу не стали заводить уголовное дело

Фото с сайта 74.мвд.рф

15-летняя девушка, которая за рулем Mercedes-Benz сбила полицейского, избежит уголовной ответственности.

Дело не стали заводить, поскольку его фигурантка не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности — на момент совершения преступления ей было 15 лет. Сбитый инспектор не получил тяжелых травм. К административной ответственности привлекли мать школьницы как ответственную за воспитание.

Также, по словам прокурора Челябинской области Виталия Лопина, в СК отказались завести уголовное дело на полицейских, которые пытались скрыть факт аварии. «Данное решение отменено прокуратурой, потому что мы не согласились с принятым процессуальным решением», — пояснил он. Прокуратура направила материалы в следственный орган повторно.

Резонансное ДТП произошло 17 ноября. Пьяная 15-летняя школьница за рулем Mercedes-Benz столкнулась с автомобилем Lifan, снесла дорожный знак на Каслинской, а в районе моста на ЧГРЭС сбила инспектора ДПС, который хотел остановить иномарку. Позже выяснилось, что в полиции пытались скрыть факт аварии. Там своевременно не оформили и не зарегистрировали происшествие.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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