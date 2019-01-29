На Южный Урал пришла эпидемия гриппа и ОРВИ

Фото с сайта pixabay.com

Минздрав Челябинской области объявил в регионе карантин по гриппу.

Со среды, 30 января, ограничиваются массовые культурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях. Организациям рекомендовали усилить профилактику и ввести масочный режим. Южноуральские больницы подготовили к наплыву пациентов.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила порог эпидемии. К 27 января в области к врачам обратились почти 30 тыс. человек, что на четверть больше показателя предыдущей недели. Больше всего заболевших среди школьников младшего и среднего звена – их количество выросло на 40%.

В минздраве напомнили, что грипп опасен в первую очередь осложнениями, которые происходят при неправильном лечении или отпуске болезни на самотек. «При первых же симптомах нужно обращаться за медицинской помощью. Любая самодеятельность может быть опасна для здоровья и жизни», — подчеркнула начальник отдела профилактики Ольга Яворская.

Фото с сайта pixabay.com

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