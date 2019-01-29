В челябинской больнице дети лежат на грязном белье без ухода медработников

Источник: 31tv.ru

Челябинцы пожаловались в прокуратуру на условия содержания детей в больнице в Металлургическом районе.

Речь идет о городской детской больнице №8. Там в инфекционном отделении маленьких пациентов отдавали близким всего на 10-15 минут в день и не меняли им пеленки и постельное белье, утверждают родители. Дети спят на промокших простынях в собственной рвоте, и от этого у них образуются опрелости и пролежни, приводит слова местной жительницы 31tv.ru.

Женщина уверяет, что это не единичный случай подобного обращения с детьми. Ранее другая челябинка жаловалась, что ее ребенка доктор не осматривал несколько дней, а потом его вовсе выписали без готовых анализов, сославшись на нехватку мест в отделении. Телеканал сообщает, что условия содержания пациентов в больнице проверит прокуратура.

Видео: 31 канал Челябинск / youtube.com

Источник: 31tv.ru

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