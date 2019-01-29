Прокуроры тоже хотят дышать чистым воздухом — Виталий Лопин

Фото с сайта www.chelproc.ru

В 2018 году в Челябинске выявили более 2,5 тыс. экологических нарушений.

Итоги надзора в сфере охраны окружающей среды за прошедший год подвел прокурор Челябинской области Виталий Лопин. По его словам, всего на Южном Урале за это время выявили более 2 тыс. 600 нарушений экологического законодательства.

«Прокуроры, как и остальные, тоже хотят дышать чистым воздухом. Эту проблему мы ощущаем на себе. В 2018 году мы уделили атмосферному воздуху большое внимание», — подчеркнул Виталий Лопин.

В числе достижений прокуратуры Виталий Лопин отметил ход расследования уголовного дела в отношении руководства «Мечел-Кокса». В данный момент оно вступило в завершающую стадию, готовится передача материалов в суд. Также в ходе проверок экологические нарушения выявляли на других крупных предприятиях Челябинска — ЧМК, ЧТПЗ, «Фортуме», «Челябвтормете» и прочих.

Фото с сайта www.chelproc.ru

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