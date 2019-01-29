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В Челябинске заработает международный арбитражный суд

29.01.2019 г. 13:39

В Челябинске заработает международный арбитражный суд
Фото с сайта tpp74.ru

В Челябинске откроют филиал международного арбитражного суда.

Отделение Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате России откроют в столице Южного Урала в конце февраля. Президент ЮУТПП Федор Дегтярев рассказал 74.ru, что сейчас доступ к мировому арбитражу получают предприниматели наиболее перспективных регионов России. «Новый закон об арбитраже направлен на развитие третейского разбирательства как наиболее эффективного способа разрешения предпринимательских споров», — пояснил он.

Решения МКАС признают в 150 странах мира. Это альтернативный государственным инстанциям институт рассмотрения экономических споров. Эксперты отмечают, что важным преимуществом нового суда является конфиденциальность рассмотрения дел. Кроме того, потребность в арбитраже международного уровня обусловлена выходом южноуральских производителей на внешние рынки. Также это позволит снизить загруженность государственных арбитражных судов. 

Фото с сайта tpp74.ru

    

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