«Это вещдок»: чиновник из минэкологии объяснил, как в его кабинете оказалось чучело совы

Фото: Андрей Ткаченко / obzor74.ru

Начальник управления экологического просвещения минэкологии Виталий Безруков рассказал, откуда в его кабинете взялось чучело краснокнижной.

По словам Виталия Безрукова, чучело — это вещдок. Птица была убита в результате незаконной охоты. Три года назад чучело пытались продать через интернет. Тогда его изъяли. Вещдок хранился на шкафу в кабинете. Во время интервью фотограф газеты «Челябинский обзор» попросил поставить чучело бородатой неясыти на стол для снимка, отметил Виталий Безруков.

Активисты челябинского отделения ОНФ обратились в прокуратуру. Прокурор области Виталий Лопин поручил провести проверку.

Фото:Андрей Ткаченко / obzor74.ru

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