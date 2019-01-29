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«Это вещдок»: чиновник из минэкологии объяснил, как в его кабинете оказалось чучело совы
29.01.2019 г. 14:11
Фото: Андрей Ткаченко / obzor74.ru
Начальник управления экологического просвещения минэкологии Виталий Безруков рассказал, откуда в его кабинете взялось чучело краснокнижной.
По словам Виталия Безрукова, чучело — это вещдок. Птица была убита в результате незаконной охоты. Три года назад чучело пытались продать через интернет. Тогда его изъяли. Вещдок хранился на шкафу в кабинете. Во время интервью фотограф газеты «Челябинский обзор» попросил поставить чучело бородатой неясыти на стол для снимка, отметил Виталий Безруков.
Активисты челябинского отделения ОНФ обратились в прокуратуру. Прокурор области Виталий Лопин поручил провести проверку.
Фото:Андрей Ткаченко / obzor74.ru
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