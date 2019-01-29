  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • 65.93р. + 0.0130
  • 75.1932р. + 0.5620
Разворот
Разбор полетов

Поиск по сайту:

  • Дилетант
  • Экскурсии на 31 канале
  •  

«Это вещдок»: чиновник из минэкологии объяснил, как в его кабинете оказалось чучело совы

29.01.2019 г. 14:11

«Это вещдок»: чиновник из минэкологии объяснил, как в его кабинете оказалось чучело совы
Фото: Андрей Ткаченко / obzor74.ru

Начальник управления экологического просвещения минэкологии Виталий Безруков рассказал, откуда в его кабинете взялось чучело краснокнижной.

По словам Виталия Безрукова, чучело — это вещдок. Птица была убита в результате незаконной охоты. Три года назад чучело пытались продать через интернет. Тогда его изъяли. Вещдок хранился на шкафу в кабинете. Во время интервью фотограф газеты «Челябинский обзор» попросил поставить чучело бородатой неясыти на стол для снимка, отметил Виталий Безруков.

Активисты челябинского отделения ОНФ обратились в прокуратуру. Прокурор области Виталий Лопин поручил провести проверку. 

Фото:Андрей Ткаченко / obzor74.ru

    

Все новости за 29.01.2019 г.»

Новости на эту тему