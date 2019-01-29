Информацию об отмене занятий в школах Челябинска начали публиковать на сайте мэрии

Фото с сайта news.sputnik.ru

Челябинцы могут узнать информацию об отмене занятий в школах из-за морозов на сайте городской администрации.

Со вторника, 29 января, информация о режиме занятий дублируется на официальном сайте администрации Челябинска. Сообщения размещены на главной странице в разделе «Новости». Также информацию можно посмотреть, нажав на баннер с Незнайкой и надписью «Отмена занятий».

Сведения о режиме занятий в первую смену будут появляться на сайте в 06:20, во вторую — в 10:20. В пресс-службе городской администрации отметили, что возможны незначительные отклонения во времени. Они не будут превышать 20 минут. Также информацию об отмене занятий можно получить по номеру 063.

Фото с сайта news.sputnik.ru

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