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Информацию об отмене занятий в школах Челябинска начали публиковать на сайте мэрии
29.01.2019 г. 13:04
Фото с сайта news.sputnik.ru
Челябинцы могут узнать информацию об отмене занятий в школах из-за морозов на сайте городской администрации.
Со вторника, 29 января, информация о режиме занятий дублируется на официальном сайте администрации Челябинска. Сообщения размещены на главной странице в разделе «Новости». Также информацию можно посмотреть, нажав на баннер с Незнайкой и надписью «Отмена занятий».
Сведения о режиме занятий в первую смену будут появляться на сайте в 06:20, во вторую — в 10:20. В пресс-службе городской администрации отметили, что возможны незначительные отклонения во времени. Они не будут превышать 20 минут. Также информацию об отмене занятий можно получить по номеру 063.
Фото с сайта news.sputnik.ru
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