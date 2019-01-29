В Челябинской области будут судить людей, убивших в 90-х главу Копейска

Фото с сайта www.amur.info

В Челябинской области завершено следствие по делу об убийстве главы администрации Копейска 25 лет назад.

Годом ранее обвинение предъявили троим местным жителям. 30 августа 1994 года они зарезали главу администрации Копейска Сергея Вялова. В региональном управлении Следственного комитета подчеркнули, что убийство было связано со служебной деятельностью погибшего по использованию городского имущества.

Кроме того, в 1994 году мужчины подожгли здание копейской налоговой инспекции. За десять последующих лет банда совершила еще одно убийство и два покушения. Уголовное дело на четвертого участника группировки уже рассматривает суд, а пятый находится в международном розыске.

В данный момент уголовное дело в отношении троих участников банды направлено для рассмотрения в суд.

Фото с сайта www.amur.info

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