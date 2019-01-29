ВЦИОМ: 11% россиян считают, что взрыв в Магнитогорске был терактом

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

ВЦИОМ выяснил мнения россиян о причинах трагедии в Магнитогорске.

74% респондентов считают, что обрушение случилось из-за взрыва бытового газа. Трагедия, по мнению опрошенных, могла произойти из-за халатного обращения с оборудованием или плохого состояния газовых сетей. 11% россиян верят в версию теракта.

Каждый пятый отметил, что в большей степени в трагедии виноваты сами жильцы. Столько же опрошенных возлагают вину на газовые службы. По мнению 9% респондентов, ответственность за ЧП в первую очередь должны нести местные власти. По 1% респондентов считают виновными губернатора Бориса Дубровского и президента Владимира Путина. Более 60% россиян боятся, что подобная трагедия может произойти с ними.

31 декабря произошло обрушение части жилого дома на проспекте Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. Погибли 39 человек. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

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