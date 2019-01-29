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В Магнитогорске виновник ДТП попытался задавить второго участника аварии

29.01.2019 г. 11:54

В Магнитогорске виновник ДТП попытался задавить второго участника аварии

В Челябинской области участник ДТП пытался покинуть место аварии и едва не задавил местного жителя.

Авария произошла в субботу, 26 января, в Магнитогорске. На перекрестке проспекта Ленина и улицы Грязнова автомобиль BMW въехал в белый Volkswagen. По словам водителя, которые приводит портал «Верстов.инфо», мужчина за рулем BMW был пьян.

«Вышел, включил быка, сказал, что он бухой, и предложил не вызывать ГИБДД. Сам еле стоял на ногах. Когда я начал звонить в ГАИ, водитель BMW сел в машину и скрылся с места ДТП, проехав мне по ноге», — рассказал второй фигурант аварии.

  

   Видео: Новости Магнитогорска Верстов.Инфо / vk.com

 

Пострадавший магнитогорец обратился в полицию. Правоохранители установили личность водителя BMW — им оказался местный предприниматель. За оставление места ДТП ему грозит арест на 15 суток или лишение прав на срок до 1,5 года.

Фото с сайта inkazan.ru

    

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