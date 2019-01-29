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Челябинского стронгмена Эльбруса Нигматуллина экстренно прооперировали

29.01.2019 г. 11:46

Челябинского стронгмена Эльбруса Нигматуллина экстренно прооперировали
Фото с сайта cheladmin.ru

«Богатырские игры» в Челябинске отложены из-за госпитализации их организатора.

О своей госпитализации стронгмен Эльбрус Нигматуллин сообщил в понедельник, 28 января. На своей странице в Facebook он написал, что его экстренно прооперировали. Силачу удалили аппендикс, на восстановление потребуется некоторое время.

Эльбрус Нигматуллин заявил, что из-за операции придется отложить проведение зимних «Богатырских игр». Ранее состязания силачей в поднятии ледяных штанг и кубов планировалось провести 2 февраля. Сейчас стронгмен планирует восстановиться к 23 февраля и приурочить «Богатырские игры» к празднику.

Фото с сайта cheladmin.ru

    

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