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Кот из Златоуста, который больше года жил на пепелище, переехал к новым хозяевам

29.01.2019 г. 11:40

Кот из Златоуста, который больше года жил на пепелище, переехал к новым хозяевам
Фото: Светлана Ципровская / 31tv.ru

Зоозащитники нашли новый дом для кота, который полтора года ждал погибших хозяев на пепелище.

Сначала кота по кличке Рыжик отвезли в стационар, где его обработали от паразитов и кастрировали. Затем животное передали новым хозяевам. Кота ждет длительное лечение. Ветеринары диагностировали у него отит и воспаление глаз. «Ему нужно восстанавливаться еще, отдыхать, высыпаться и отъедаться», — цитирует 31tv.ru волонтера Светлану Ципровскую.

Кот из Златоуста потерял хозяев полтора года назад. В частном доме, где жил питомец, произошло возгорание. При пожаре хозяева кота погибли. Животное осталось жить на пепелище сгоревшего дома. В четверг, 24 января, в интернете появилось сообщение с призывом найти новый дом для кота.

Фото: Светлана Ципровская / 31tv.ru

    

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