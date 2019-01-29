ММК направит на расселение обрушившегося в Магнитогорске дома 300 млн рублей

Фото с сайта gubernator74.ru

Стал известен размер финансовой помощи ММК на расселение дома на проспекте Карла Маркса.

Заявление председатель совета директоров комбината Виктор Рашников сделал в понедельник, 28 января. По его словам, которые приводит пресс-служба ММК, предприятие выделит 300 млн рублей на расселение жилого дома на проспекте Карла Маркса, 164, где 31 декабря произошел взрыв. До этого комбинат направил 100 млн рублей в качестве адресной помощи пострадавшим.

Полностью расселить дом поручил 16 января президент Владимир Путин. Премьер Дмитрий Медведев распорядился выделить на это 500 млн рублей из резервного фонда. Еще 100 млн рублей направят из областного бюджета.

Всего предстоит расселить более 1 тыс. жильцов. Однако некоторые из них не желают переезжать оттуда. Инициативная группа жильцов, выступающих против расселения, написала в администрацию президента и потребовала встречи с вице-премьером Виталием Мутко. 31 января он приезжает в Магнитогорск, чтобы проверить, как исполняют президентское поручение.

Фото с сайта gubernator74.ru



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