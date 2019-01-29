В Челябинске впервые с начала года стабилизировались цены на бензин

Фото с сайта pixabay.com

Впервые в январе в Челябинске не зафиксировано повышения стоимости топлива.

Такие данные приводит УФАС по результатам еженедельного мониторинга цен на АЗС. По данным на 27 января, самый дешевый бензин марки АИ-92 продает «Башнефть-Розница» — там он стоит 39 рублей 75 копеек за литр. Самый дорогой в Челябинске 92-й бензин — на АЗС «Лукойл-Уралнефтепродукт»: 41 рубль 54 копейки за литр. На «лукойловских» заправках дороже всего и 95-й – 45 рублей 21 копейка. Самый дешевый АИ-95 - на АЗС «Регион»: 42 рубля 40 копеек.

Ранее рост стоимости горючего объясняли повышением НДС до 20% с 1 января. В пресс-службе УФАС сообщили, что продолжат мониторинг цен на челябинских заправках. Информация о стоимости горючего оперативно направляется в Москву. В центральном аппарате ФАС изучают соответствие ценовой политики нефтяных компаний заключенному соглашению с правительством России по стабилизации топливного рынка.

Фото с сайта pixabay.com



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