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Реестр проблемных недостроев хотят расширить в интересах дольщиков
29.01.2019 г. 10:23
В Госдуме предложили дополнить критерии реестра проблемных объектов долевого строительства.
С инициативой в минстрой России обратился депутат Госдумы Александр Якубовский. Предложения по изменению критериев, по которым органы власти включают тот или иной объект в число проблемных, сформируют на основе обратной связи от дольщиков.
«Зачастую объекты не попадают в реестр из-за нежелания региональных или местных властей, которые фактически пытаются замалчивать масштабы проблемы. В реестр сейчас попадают далеко не все объекты, и как следствие, механизм их достройки зачастую не прорабатывается», — цитирует Александра Якубовского пресс-служба «Единой России».
В числе других проблем – вопрос повторной аккредитации в списке Дом.рф сомнительных компаний и нехватка документов для достройки проблемных домов. Депутат добавил, что зачастую застройщик затягивает передачу документации или вообще уничтожает ее. В этом случае вопрос продления разрешения на строительство нужно решать на облегченных условиях, считает Якубовский.
По данным минстроя Челябинской области, сейчас в федеральном реестре обманутых дольщиков состоит порядка 1 тыс. южноуральцев. В дорожной карте по региону насчитывается 28 проблемных домов, где число зарегистрированных договоров превышает 2 тыс. За 2018 год из дорожной карты исключили 21 дом – 18 из них достроили, а дольщикам еще трех предложили переселиться в другие.
Фото с сайта rechelstroy.ru
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