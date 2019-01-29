Челябинская гордума отменит свои тарифы на вывоз ТКО во избежание двойных начислений

Фото: Анна Адианова

Депутаты городской думы отменят утвержденные ими тарифы на вывоз мусора.

По словам спикера гордумы Станислава Мошарова, депутаты не успели отменить старую ставку до утверждения новой, по которой регоператор работает сейчас. Решение о ее отмене в гордуме примут до конца января.

«Чтобы избежать некорректных начислений, мы заостряем внимание на том, что будем принимать отдельное решение по отмене своего тарифа», — подчеркнул Станислав Мошаров.

Спикер пояснил, что в случае обнаружения в квитанциях по оплате услуг ЖКХ некорректных цифр следует обращаться в городскую думу или Госжилинспекцию. Он не исключил, что недобросовестные управляющие компании могут попытаться спекулировать на возникшем казусе.

Сейчас тариф на вывоз мусора в Челябинске начисляется не по метражу квартиры, как было раньше, а по числу прописанных. Он составляет 67 рублей 59 копеек с человека для жильцов многоквартирных домов и 52 рубля 18 копеек для жителей частного сектора.

Фото: Анна Адианова





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