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Борис Дубровский поручил выкладывать в интернет сведения о качестве воздуха в Челябинске
29.01.2019 г. 08:57
Фото с сайта pravmin74.ru
Губернатор Борис Дубровский поручил минэкологии размещать информацию с постов мониторинга в интернет.
По словам замгубернатора Сергея Сушкова, в декабре 2018 года министерство экологии региона установило два стационарных поста мониторинга воздуха. Они начнут работать в ближайшее время. Всего в городе функционируют десять стационарных постов. В этом году планируют закупить еще один. Кроме того, шесть постов передаст Росприроднадзор.
Борис Дубровский поручил минэкологии сделать информацию о мониторинге качества воздуха доступной. «Необходимо обеспечить размещение сведений о состоянии воздуха в Челябинске, получаемого с постов мониторинга воздуха, в сети интернет», — заявил он.
Фото с сайта pravmin74.ru
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