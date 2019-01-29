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В Челябинске в жилом доме обрушилась стена

29.01.2019 г. 08:24

В Челябинске в жилом доме обрушилась стена
Фото с сайта 74.ru

В коммуналке в Ленинском районе обвалилась часть стены.

Инцидент произошел в пятикомнатной коммунальной квартире в доме на улице Отечественной, 15. Ее жильцы пытались открыть дверь в одно из помещений. Когда им это удалось, межкомнатная стена рухнула вместе с дверью.

По словам обитателей коммуналки, дом разрушается уже давно. Однако в районной администрации заявили, что здание 1960 года постройки аварийным не числится. Упавшая стена не была несущей, угрозы обрушению здания нет. В управляющей компании подчеркнули, что не несут ответственности за межкомнатные перегородки.

 

   Фото с сайта 74.ru


    

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