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В Челябинске в жилом доме обрушилась стена
29.01.2019 г. 08:24
Фото с сайта 74.ru
В коммуналке в Ленинском районе обвалилась часть стены.
Инцидент произошел в пятикомнатной коммунальной квартире в доме на улице Отечественной, 15. Ее жильцы пытались открыть дверь в одно из помещений. Когда им это удалось, межкомнатная стена рухнула вместе с дверью.
По словам обитателей коммуналки, дом разрушается уже давно. Однако в районной администрации заявили, что здание 1960 года постройки аварийным не числится. Упавшая стена не была несущей, угрозы обрушению здания нет. В управляющей компании подчеркнули, что не несут ответственности за межкомнатные перегородки.
Фото с сайта 74.ru
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