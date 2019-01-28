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В Челябинске на гостевых маршрутах насчитали 8 тыс. незаконных вывесок
28.01.2019 г. 15:37
В челябинской администрации рассказали о планах по приведению гостевых маршрутов в соответствие с дизайн-кодом.
На данный момент в Челябинске принудительно демонтировали 97 вывесок, еще 27 будут снимать в ближайшее время – соответствующие акты находятся в работе. По словам председателя городского комитета по имуществу Сергея Чигинцева, всего на гостевых маршрутах Челябинска выявили 8 тыс. конструкций, которые не соответствуют принятому дизайн-коду. Работу по очистке улиц от визуального мусора в 2019 году активизируют. Для этого службу демонтажа усилят людьми и техникой.
Предприниматели обязаны менять несоответствующие рекламные конструкции за свой счет. Более того, если демонтаж проводят недобровольно, бизнесмену придется заплатить штраф и возместить расходы на работы. Приведение гостевых маршрутов в порядок является частью подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году.
Фото с сайта cheladmin.ru
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