Выступающие против расселения разрушенного в Магнитогорске дома жильцы просят о встрече с Виталием Мутко

Фото с сайта kremlin.ru

Жильцы дома по проспекту Карла Маркса, 164 обратились к главе Магнитогорска с просьбой о встрече с вице-премьером Виталием Мутко.

Письменное обращение опубликовано в группhttps://vk.com/public177365111е «Мы не хотим расселяться» в соцсети «ВКонтакте». «Просим уведомить зампредседателя правительства Виталия Мутко о желании жильцов дома 164 по проспекту Карла Маркса лично встретиться с ним», — говорится в сообщении. Виталий Мутко посетит Магнитогорск в четверг, 31 января.

Также активисты продолжают писать письма в администрации президента, города и региона с просьбой не расселять дом, а оставить каждому право выбора — уезжать или остаться. Опрос среди жильцов показал, что 195 человек не хотят переезжать. 164 опрошенных заявили о желании сменить место жительства. 16 января Владимир Путин поручил полностью расселить дом, который пострадал во время взрыва 31 декабря.

Фото с сайта kremlin.ru

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