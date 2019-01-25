Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта gazeta.a42.ru

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 19 по 25 января 2019 года.









1. В копейской больнице от опухоли мозга умерла девочка, которую три месяца лечили от гастрита





Родители девятилетней девочки обратились в областной минздрав и Следственный комитет по факту смерти ребенка в больнице от опухоли мозга. Несколько лет назад у ребенка обнаружили аутизм. После смерти девочки патологоанатом сказал родителям, что его причиной, скорее всего, была опухоль мозга. Осенью 2018-го ребенка начало рвать по утрам. Врачи диагностировали ротавирус.



«Поставили ей гастрит, назначили кучу лекарств. Только они не помогали. В областной детской больнице подтвердили гастрит, опухоль не заподозрили. Мы просили провести полную диагностику, а местные врачи нас шпыняли из кабинета в кабинет и все говорили: «Это не по нашей части!» — цитирует 74.ru отца ребенка.

Фото с сайта pixabay.com





Назначенное лечение не помогало. В декабре родители обнаружили на голове у девочки залысину. Они прочитали, что симптомы похожи на опухоль головного мозга и попросили отправить ребенка на МРТ. В больнице сказали, что аппарат сломан до 18 февраля. 25 декабря ребенку сделали рентген. Через четыре дня пришли результаты. Врач посмотрел снимок и сказал, что все нормально, заявили родители.



2 января ребенку стало плохо. Родители привезли ее в педиатрическое отделение в копейском поселке Потанино. «Доктор посмотрел снимок и говорит: «Вот отек мозга, его видно», — отметил отец девочки.



Ребенок скончался в больнице. В заключении о смерти причиной значится опухоль и отек мозга. В областном минздраве Следственном комитете изданию сообщили, что проводят проверку. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.





2. Эксперты УрО РАН назвали основных кандидатов на пост губернатора Челябинской области





Политэксперты рассказали об итогах деятельности Бориса Дубровского на посту губернатора Челябинской области и перспективах выборов главы региона.



Исследование провели ученые из института философии и права Уральского отделения РАН. В опросе приняли участие 27 экспертов — политиков, политологов, чиновников, представителей СМИ. Материалы исследования опубликовал Znak.com.



Эксперты подвели итоги деятельности Бориса Дубровского на посту главы региона. Положительными моментами они назвали достижение консенсуса между элитами, экономическую стабильность, крупные проекты для области — саммиты ШОС и БРИКС и ВСМ Челябинск — Екатеринбург, а также ряд личных качеств губернатора.



Минусами политики Дубровского авторы исследования назвали ухудшение экологической обстановки в регионе, неспособность контролировать общественное мнение и протест, слабость губернаторской команды и PR-службы. Результатом этого являются потеря контроля над Челябинском после отставки Евгения Тефтелева и критически низкий рейтинг главы региона — в пределах 20%.



Политэксперты предусмотрели несколько вариантов сценария, по которому пройдут выборы губернатора. Вероятность одобрения кандидатуры Бориса Дубровского в Кремле они оценивают в 50%. Аналитики назвали ряд кандидатов, которые могли бы составить конкуренцию действующему главе региона. Таковыми являются депутаты Госдумы Валерий Гартунг (от СР) и Виталий Пашин (от ЛДПР), а также сенатор Ирина Гехт. Причем ранее Гартунг и Гехт заявили, что не будут претендовать на губернаторское кресло. В целом эксперты признают, что Дубровский надежно зачистил политическое поле региона от потенциальных конкурентов.

Фото: gubernator74.ru



Определенного рода угрозой авторы исследования назвали внесистемных кандидатов от оппозиции, в частности, экоактивиста Василия Московца. «Хотя их шансы пройти муниципальный фильтр стремятся к нулю, их политические действия, связанные с выдвижением и «непрохождением» фильтра, могут снижать доверие к процедуре выборов и авторитет власти», — отмечают аналитики.



О перспективах губернаторских выборов 2019 год высказались челябинские политэксперты. Руководитель челябинского отделения Российского общества политологов Василий Зорин пояснил корреспонденту «Челябинского эха», что поддержка «Единой России» еще не гарантирует победы на выборах. В сентябре 2019 года некоторые губернаторы, заручившиеся такой поддержкой, не прошли на второй срок, например глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Сейчас, по мнению Василия Зорина, Кремль, принимая решение о согласовании того или иного кандидата в губернаторы, заинтересован прежде всего в ротации кадров.



«Когда Кремль принимает такое решение, для него базовой опцией является смена губернатора. Скорее для нас является ненормальным оставлять на второй срок губернатора, чем проводить смену. Логично предположить, что Кремль будет искать какую-то альтернативную кандидатуру», — прокомментировал Василий Зорин.

Фото с сайта xakac.info





Василий Зорин полагает, что в Челябинской области возможно продолжение федерального тренда на «губернаторов-технократов» — политиков не из региона, где проходят выборы, с успешной карьерой в федеральных структурах.



Похожего мнения придерживается старший научный сотрудник Института экономики УрО РАН Александр Подопригора. Он считает одобрение кандидатуры Бориса Дубровского в Кремле невозможным, поскольку считает, что тот не состоялся как губернатор и политик. Область возглавит опытный управленец со стороны — по мнению политолога, местные элиты доказали свою неспособность эффективно управлять регионом.



«Кандидатура губернатора Челябинской области не будет выдвигаться из числа челябинской так называемой политической или бизнес-элиты. Я считаю, что эта элита себя скомпрометировала неспособностью добиваться власти, претендовать на власть, осуществлять эту власть. Новым губернатором будет человек не из Челябинской области. Считаю, что это будет адекватным решением, поскольку в регионе нужно наводить порядок, это будет грамотный, компетентный, достаточно жесткий управленец, не имеющий связи с местными элитами», — пояснил Александр Подопригора.



Выборы губернатора Челябинской области состоятся 8 сентября 2019 года.





3. В Челябинске по делу Бахаева арестовали депутата Михаила Смирнова. Его обвиняют в хищении бюджетных денег





В Челябинске под стражу взяли руководителя рекламного агентства «Элефант», депутата Центрального райсовета Михаила Смирнова.



Меру пресечения Михаилу Смирнову избрали в четверг, 24 января. С ходатайством о его аресте в суд обратился следователь, который занимается делом бывшего первого замминистра экономразвития региона Антона Бахаева, пишет Znak.com. Смирнова обвиняют в хищении средств в группе с Бахаевым и экс-руководителем агентства международного сотрудничества области Ольгой Алейниковой.

Фото: Наиль Фаттахов/Znak.com





Депутату вменяют в вину подписанный и оплаченный акт выполненных работ по транспортировке оборудования для проведения российско-казахстанского форума в ноябре 2017 года. По версии следствия, фактически эти работы сделаны не были. Ранее Смирнов был свидетелем в деле о хищении бюджетных денег, выделенных на проведение форума. Антона Бахаева арестовали летом 2018 года. Он провел под стражей несколько месяцев, затем его отправили под домашний арест. Алейникова находится под подпиской о невыезде.



Компания Смирнова готовила экспозицию, которую на форуме осматривали президенты и члены делегаций. «По слухам, в деле есть расписка о том, что Смирнов дал в долг отцу Бахаева миллион рублей, при этом отец заявил на допросе, что сын ему сказал, что эти деньги можно не возвращать», — пишет издание со ссылкой на собственный источник.





4. В больницах Челябинской области ввели карантин по гриппу





В областном Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории всего региона.



В среднем количество обратившихся к врачам по области с середины января выросло на четверть. Точное количество заболевших в Роспотребнадзоре не называют. На Южном Урале циркулируют вирусы гриппа А и В, а также пандемического штамма H1N1.



С четверга, 24 января, в больницах и органах соцзащиты Челябинской области объявили карантин по гриппу. Персонал учреждений обязали носить маски, введен запрет на посещение пациентов и культурно-массовые мероприятия. В больницах усилят меры профилактики и режим дезинфекции, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.





5. В Златоусте кот больше года ждет погибших хозяев в сгоревшем доме





Зоозащитники нашли дом для кота, который полтора года живет на пепелище.



Кот по кличке Рыжик потерял хозяев полтора года назад. По словам волонтера Светланы Ципровской, в частном доме, где жил питомец, произошел пожар, погибли женщина и ее дочь. Родственников у них нет. Кот остался жить на пепелище сгоревшего дома. Животное подкармливают соседи.

Фото: Светлана Ципровская / vk.com





Светлана Ципровская днем в четверг, 24 января, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» выложила пост с призывом помочь найти новый дом для Рыжика. Через несколько часов волонтер сообщила, что в пятницу кота заберут. «Котик уезжает в новую семью. Будет жить в родном городе у серьезных и ответственных людей!» — пишет она.

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