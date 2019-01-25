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25.01.2019 г. | 15:52Гости эфира: Зырянов Сергей
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17.01.2019 г. | 11:00Гости эфира: Гартунг Валерий
Более 40% челябинцев не увидели улучшений в жизни города за последние два года
25.01.2019 г. 15:56
Фото с сайта cheladmin.ru
Более 40% челябинцев не увидели улучшений в жизни города за последние два года. А остальные – увидели! Таковы данные соцопроса, который провел челябинский филиал РАНХиГС. В соцсетях результаты этого исследования вызывают скепсис и усмешки. Откуда взялись такие цифры? И каковы сегодня в целом настроения челябинцев, связанные с городом, регионом, страной.
Анализируем ситуацию сегодня на «Челябинском эхе» и 31 канале в программе «Разворот». Гостем в студии будет директор филиала РАНХиГС Сергей Зырянов. Прямой эфир в 18:05.
Прямой эфир в пятницу, 25 января, в 18:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».
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