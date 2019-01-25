Фото с сайта cheladmin.ru

Более 40% челябинцев не увидели улучшений в жизни города за последние два года. А остальные – увидели! Таковы данные соцопроса, который провел челябинский филиал РАНХиГС. В соцсетях результаты этого исследования вызывают скепсис и усмешки. Откуда взялись такие цифры? И каковы сегодня в целом настроения челябинцев, связанные с городом, регионом, страной.

Анализируем ситуацию сегодня на «Челябинском эхе» и 31 канале в программе «Разворот». Гостем в студии будет директор филиала РАНХиГС Сергей Зырянов. Прямой эфир в 18:05.

Прямой эфир в пятницу, 25 января, в 18:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».

Все новости за 25.01.2019 г.»