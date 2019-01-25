  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • 65.917р. - 0.0846
  • 74.6312р. - 0.3994
Разворот
Разбор полетов

Поиск по сайту:

  • Дилетант
  •  
  • Экскурсии на 31 канале

Прокуратура встала на защиту жителей Металлургического района, замерзающих в своих домах

25.01.2019 г. 15:19

Прокуратура встала на защиту жителей Металлургического района, замерзающих в своих домах
Фото с сайта radio1.news

На МУП «ЧКТС» завели административное дело из-за перебоев с теплоснабжением.

В январе случаи аварий на наружных сетях теплоснабжения участились. Из-за этого в жилых домах Металлургического района периодически возникают перебои с отоплением. Прокуратура внесла врио главы города Владимиру Елистратову представление с требованием обеспечить непрерывное теплоснабжение в домах и социально значимых объектах.

Ответственным за подачу тепла в Металлургическом районе является МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети». В пресс-службе прокуратуры сообщили, что завели на предприятие административное дело за нестабильную работу систем отопления.

По стандарту общая продолжительность перерыва в подаче тепла должна составлять не более суток в месяц. При низких температурах – менее +8 – отопление можно отключать не более, чем на четыре часа в день.

Фото с сайта radio1.news


Все новости за 25.01.2019 г.»

Новости на эту тему