Прокуратура встала на защиту жителей Металлургического района, замерзающих в своих домах

Фото с сайта radio1.news

На МУП «ЧКТС» завели административное дело из-за перебоев с теплоснабжением.

В январе случаи аварий на наружных сетях теплоснабжения участились. Из-за этого в жилых домах Металлургического района периодически возникают перебои с отоплением. Прокуратура внесла врио главы города Владимиру Елистратову представление с требованием обеспечить непрерывное теплоснабжение в домах и социально значимых объектах.

Ответственным за подачу тепла в Металлургическом районе является МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети». В пресс-службе прокуратуры сообщили, что завели на предприятие административное дело за нестабильную работу систем отопления.

По стандарту общая продолжительность перерыва в подаче тепла должна составлять не более суток в месяц. При низких температурах – менее +8 – отопление можно отключать не более, чем на четыре часа в день.

Фото с сайта radio1.news





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