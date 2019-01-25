- 65.917р. - 0.0846
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Прокуратура встала на защиту жителей Металлургического района, замерзающих в своих домах
25.01.2019 г. 15:19
На МУП «ЧКТС» завели административное дело из-за перебоев с теплоснабжением.
В январе случаи аварий на наружных сетях теплоснабжения участились. Из-за этого в жилых домах Металлургического района периодически возникают перебои с отоплением. Прокуратура внесла врио главы города Владимиру Елистратову представление с требованием обеспечить непрерывное теплоснабжение в домах и социально значимых объектах.
Ответственным за подачу тепла в Металлургическом районе является МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети». В пресс-службе прокуратуры сообщили, что завели на предприятие административное дело за нестабильную работу систем отопления.
По стандарту общая продолжительность перерыва в подаче тепла должна составлять не более суток в месяц. При низких температурах – менее +8 – отопление можно отключать не более, чем на четыре часа в день.
Фото с сайта radio1.news
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