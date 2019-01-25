Апелляционный суд оправдал «Конар» по делу о 15-миллиардном картельном сговоре

Фото с сайта ysia.ru

Омский апелляционный суд признал недействительным решение Арбитражного суда Тюменской области по делу о картельном сговоре на торгах «Транснефти».

Соответствующие постановление опубликовано в картотеке суда. Апелляцию подали челябинская компания «Конар» и организация «Фундаментстройаркос». В апреле 2018 года Тюменское управление ФАС выявило картельный сговор предприятий на торгах «Транснефти». Компании во время конкурса завышали цены. Совокупный доход организаций превысил 15 млрд рублей.

В октябре Арбитражный суд Тюменской области подтвердил факт сговора. В декабре антимонопольная служба назначила предприятиям штрафы. «Конар» должен заплатить 805 млн рублей, а «Фундаментстройаркос» — 56 млн рублей. Апелляционный суд признал недействительными решения, которые были вынесены в апреле и октябре. «Конар» также подал апелляцию на постановление Тюменского УФАС о назначении штрафов. Предварительное заседание по делу пройдет 18 февраля.

Фото с сайта ysia.ru





Все новости за 25.01.2019 г.»