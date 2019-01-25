- 65.917р. - 0.0846
- 74.6312р. - 0.3994
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Апелляционный суд оправдал «Конар» по делу о 15-миллиардном картельном сговоре
25.01.2019 г. 14:59
Омский апелляционный суд признал недействительным решение Арбитражного суда Тюменской области по делу о картельном сговоре на торгах «Транснефти».
Соответствующие постановление опубликовано в картотеке суда. Апелляцию подали челябинская компания «Конар» и организация «Фундаментстройаркос». В апреле 2018 года Тюменское управление ФАС выявило картельный сговор предприятий на торгах «Транснефти». Компании во время конкурса завышали цены. Совокупный доход организаций превысил 15 млрд рублей.
В октябре Арбитражный суд Тюменской области подтвердил факт сговора. В декабре антимонопольная служба назначила предприятиям штрафы. «Конар» должен заплатить 805 млн рублей, а «Фундаментстройаркос» — 56 млн рублей. Апелляционный суд признал недействительными решения, которые были вынесены в апреле и октябре. «Конар» также подал апелляцию на постановление Тюменского УФАС о назначении штрафов. Предварительное заседание по делу пройдет 18 февраля.
Фото с сайта ysia.ru
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