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В Челябинске продолжат использовать «парижские» мусорные урны
25.01.2019 г. 14:57
В администрации Советского района опровергли информацию об отказе от инновационных урн.
По словам главы района Владислава Макарова, контракт с обслуживающей компанией заканчивался 31 декабря и к новым урнам она не имела отношения. Обслуживать инновационные мусорки в виде кольца на палке с пакетом будет другой подрядчик, конкурс объявят в ближайшее время.
Всего в Советском районе установили 400 новых урн. Деньги на их монтаж потратили из средств, взысканных в виде штрафов с недобросовестных подрядчиков по благоустройству. Ставить новые конструкции пока не планируют, но убирать уже имеющиеся тоже не будут.
В интервью «Деловому Кварталу» Владислав Макаров подчеркнул, что урны успешно выдержали испытания погодой. Перемены могут коснуться их внешнего вида. «Может быть, этот мешок не очень эстетично выглядит. Людям не нравится, что он яркий, голубой», — цитирует издание главу района. Челябинцев, прозвавших новые конструкции «наноурнами», Владислав Макаров назвал «весельчаками» и порадовался за хорошее чувство юмора жителей города.
Фото с сайта sovadm74.ru
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