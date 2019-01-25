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В ТРК «Горки» испекут хлеб по рецепту из блокадного Ленинграда
25.01.2019 г. 14:52
Фото с сайта vestirama.ru
Активисты ОНФ проведут акцию к 75-летию снятия блокады Ленинграда.
Мероприятие под названием «Открытка памяти» состоится в воскресенье, 27 января, в 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады, которая длилась 900 дней. Возле информационного стенда все желающие смогут попробовать хлеб, испеченный по «блокадному» рецепту.
Норма выдачи будет такой же, как зимой 1941 года, – 125 граммов. Также челябинцам раздадут открытки с составом хлеба и фактами о жизни осажденного города, сообщили в региональном отделении Народного фронта.
Фото с сайта vestirama.ru
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