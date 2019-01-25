На озере Горьком возле села Хомутинино хотят построить элитный коттеджный поселок

Фото с сайта 74oz.ru

В Увельском районе собираются построить коттеджный поселок возле памятника природы.

Всего на берегу озера Горькое планируют возвести 560 домов. По словам собственников земли и разработчиков проекта, они заручились всеми необходимыми разрешениями и согласовали строительство с властями Увельского района.

Будущее строительство обеспокоило жителей близлежащего села Хомутинино. Люди опасаются, что сравнительно небольшой водоем, который и так уменьшился втрое за последние 30 лет, попросту высохнет. «Существует три охранных зоны памятника природы. Постройка 567 домов на его берегу просто убьет наше озеро», — цитирует 31tv.ru учительницу географии местной школы Зою Русакову.

Жители села готовят обращение к губернатору с просьбой помочь спасти Горькое. Грязь из озера считается целебной, а сам водоем является популярным местом отдыха людей со всей области.

Фото с сайта 74oz.ru





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