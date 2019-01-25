Челябинская область вошла в топ-10 регионов по продажам новых автомобилей

Фото с сайта autostat.ru

Агентство «Автостат» опубликовало данные по продажам новых машин в России за 2018 год.

В Челябинской области за год продали 43,5 тыс. новых автомобилей. Это почти на 16% больше, чем в 2017 году. Челябинский авторынок вошел в топ-10 по России, заняв девятое место. Доля Южного Урала в общем объеме продаж составляет 2,7%.

Среди нестоличных регионов больше всего новых автомобилей в 2018 году продали в Татарстане – 71,5 тыс. Также в десятку вошли Краснодарский край, Башкортостан, Самарская, Свердловская и Ростовская области. Наиболее высокие темпы роста рынка новых машин зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе – там сегмент вырос за 2018 год почти на треть.

Фото с сайта autostat.ru

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