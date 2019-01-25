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Челябинску грозит канализационный коллапс из-за украденных труб

25.01.2019 г. 13:39

Челябинску грозит канализационный коллапс из-за украденных труб
Фото с сайта pixabay.com

В Челябинске разворовали трубы резервных канализационных коллекторов.

Хищение имущества в челябинском водоканале наблюдали еще в июне 2018 года. Неизвестные украли два отрезка напорных коллекторов протяженностью почти 9 км. По данным фактам возбуждено несколько уголовных дел.

В пресс-службе челябинского водоканала пояснили, что кражи угрожают нормальной работе систем жизнеобеспечения города. Из строя выведены два резервных коллектора – в случае аварии на основной магистрали стоки переключить будет некуда. Это грозит городу крупным коммунальным ЧП с тяжелыми последствиями для окружающей среды. Сейчас в экстренном порядке составляется смета для восстановления систем. В перерасчете на металлолом эти трубы стоят 81 млн рублей. Но с учетом затрат сил и времени фактический объем нанесенного ущерба будет существенно больше.

Фото с сайта pixabay.com

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