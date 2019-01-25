Бывшего сити-менеджера Миасса Станислава Третьякова оставили в СИЗО

Фото с сайта u74.ru

Челябинский областной суд отказался менять меру пресечения экс-главе администрации Миасса.

Апелляцию стороны защиты обвиняемого рассмотрели в пятницу, 25 января. Облсуд отказался менять постановление Центрального райсуда, вынесенное в конце декабря. Как минимум до 6 февраля Станислав Третьяков пробудет в следственном изоляторе.

Третьякова обвиняют в получении взятки. В 2012 году, когда он занимал пост замглавы администрации, ему передали взятку в сумме более 140 тыс. рублей за выделение земельного участка. Экс-чиновника задержали в ноябре. Своей вины Станислав Третьяков не признал и назвал обвинение оговором.

Фото с сайта u74.ru





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