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Бывшего сити-менеджера Миасса Станислава Третьякова оставили в СИЗО
25.01.2019 г. 13:25
Фото с сайта u74.ru
Челябинский областной суд отказался менять меру пресечения экс-главе администрации Миасса.
Апелляцию стороны защиты обвиняемого рассмотрели в пятницу, 25 января. Облсуд отказался менять постановление Центрального райсуда, вынесенное в конце декабря. Как минимум до 6 февраля Станислав Третьяков пробудет в следственном изоляторе.
Третьякова обвиняют в получении взятки. В 2012 году, когда он занимал пост замглавы администрации, ему передали взятку в сумме более 140 тыс. рублей за выделение земельного участка. Экс-чиновника задержали в ноябре. Своей вины Станислав Третьяков не признал и назвал обвинение оговором.
Фото с сайта u74.ru
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