В Челябинской области зафиксирована самая высокая на Урале убыль населения

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Росстат привел данные о численности населения страны.

Впервые за десять лет статистика отмечает убыль населения – с 2009 года число россиян неуклонно возрастало и к 2018 году достигло почти 147 млн человек. По данным Росстата, на начало 2019 года в России проживало 146 млн 793 тыс. человек – почти на 87 тыс. меньше, чем в прошлом году.

Население Челябинской области за год сократилось на 17 тыс. 213 человек – до 3 млн 475 тыс. Это самый большой показатель убыли на Урале. Также стало меньше жителей в Курганской и Свердловской областях – на 11 и на 8 тыс. человек соответственно, а в Тюменской области зафиксирован прирост населения на 19,5 тыс. человек.

Причиной тому служат несколько факторов. Профессор кафедры социологии ЧелГУ Александр Тараданов рассказал корреспонденту «Челябинского эха», что люди покидают регион из-за плохой экологии и отсутствия перспектив развития.

«Спрос на продукцию металлургии падает, а развитие современных информационных и других технологий у нас идет медленнее, чем в других регионах, поэтому молодежь, особенно выпускники школ относятся к Челябинску скорее плохо, чем хорошо. Они видят здесь меньше перспектив, чем в Москве, Санкт-Петербурге или ближнем зарубежье – например, в Чехии», — прокомментировал Александр Тараданов.

Александр Тараданов пояснил, что убыль населения на самом деле наблюдалась все предыдущее десятилетие. Среди причин общероссийского масштаба эксперт назвал экономию населения на медицинском обслуживании и недостаточное внимание к развитию института семьи. «Надо налаживать сотрудничество с социализированными семьями, чтобы именно они, а не маргиналы, рожали нам детей и делали это выше уровня простого воспроизводства», — заключил Александр Тараданов.

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