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Суд частично оправдал экс-директора магнитогорского цирка, которого задержали при получении взятки

25.01.2019 г. 10:50

Суд частично оправдал экс-директора магнитогорского цирка, которого задержали при получении взятки
Фото с сайта gtrk-saratov.ru

В Челябинской области вынесли приговор бывшему директору цирка за коррупционные правонарушения.

В августе 2017 года Олегу Хотиму заплатили 30 тыс. рублей за заключение договора на оказание транспортных услуг. После этого директор цирка заключил с фирмой контракт стоимостью 600 тыс. рублей  на перевозку животных. Всего же за покровительство он должен был получить 180 тыс. рублей. В январе 2018-го при передаче денег мужчину задержали.

За получение взятки и присвоение чужого имущества Правобережный райсуд Магнитогорска назначил Олегу Хотиму штраф в размере более 1,5 млн рублей. Кроме того, экс-директору цирка на три года запретили заниматься организационной и административно-хозяйственной деятельностью, сообщили в пресс-службе суда. 

По другим пунктам обвинения Олега Хотима оправдали. Ранее ему вменяли мошенничество и получение еще одной взятки. Тогда следователи выявили, что он похитил 300 тыс. рублей у «Росгосцирка», а также получил взятку в виде услуг на 177 тыс. рублей за незаконную сдачу в аренду столовой цирка.

Фото с сайта gtrk-saratov.ru


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