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В Златоусте кот больше года ждет погибших хозяев в сгоревшем доме
25.01.2019 г. 10:26
Фото: Светлана Ципровская / vk.com
Зоозащитники нашли дом для кота, который полтора года живет на пепелище.
Кот по кличке Рыжик потерял хозяев полтора года назад. По словам волонтера Светланы Ципровской, в частном доме, где жил питомец, произошел пожар, погибли женщина и ее дочь. Родственников у них нет. Кот остался жить на пепелище сгоревшего дома. Животное подкармливают соседи.
Светлана Ципровская днем в четверг, 24 января, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» выложила пост с призывом помочь найти новый дом для Рыжика. Через несколько часов волонтер сообщила, что в пятницу кота заберут. «Котик уезжает в новую семью. Будет жить в родном городе у серьезных и ответственных людей!», — пишет она.
Фото: Светлана Ципровская / vk.com
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