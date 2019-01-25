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В Челябинске на базе детской филармонии создадут культурный центр для жителей северо-запада
25.01.2019 г. 09:15
Здание детской филармонии в Курчатовском районе ждет капитальное обновление.
Проект реконструкции подготовили в министерстве культуры, в апреле он пройдет госэкспертизу. К зданию на улице Ворошилова надстроят один этаж и возведут пристрой. Концертный зал расширят до 400 мест, там появятся студия звукозаписи, репетиционные площадки, гримерные и костюмерные, а также выставочный зал и буфет.
Стоимость реконструкции оценивается в 400 млн рублей, половина этой суммы уйдет на новое оборудование. По словам губернатора Бориса Дубровского на базе старой детской филармонии возникнет уникальное культурное учреждение. «На северо-западе города ничего подобного нет, а тут проживает треть населения мегаполиса. Это будет культурный центр для горожан», — подчеркнул губернатор.
Здание детской филармонии построили в 1984 году. В 2008 его признали аварийным, с тех пор учреждение не работает.
Фото с сайта gubernator74.ru
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