В Челябинске на базе детской филармонии создадут культурный центр для жителей северо-запада

Фото с сайта gubernator74.ru

Здание детской филармонии в Курчатовском районе ждет капитальное обновление.

Проект реконструкции подготовили в министерстве культуры, в апреле он пройдет госэкспертизу. К зданию на улице Ворошилова надстроят один этаж и возведут пристрой. Концертный зал расширят до 400 мест, там появятся студия звукозаписи, репетиционные площадки, гримерные и костюмерные, а также выставочный зал и буфет.

Стоимость реконструкции оценивается в 400 млн рублей, половина этой суммы уйдет на новое оборудование. По словам губернатора Бориса Дубровского на базе старой детской филармонии возникнет уникальное культурное учреждение. «На северо-западе города ничего подобного нет, а тут проживает треть населения мегаполиса. Это будет культурный центр для горожан», — подчеркнул губернатор.

Здание детской филармонии построили в 1984 году. В 2008 его признали аварийным, с тех пор учреждение не работает.

Фото с сайта gubernator74.ru





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