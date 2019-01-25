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На дороге «Меридиан» сгорела скорая помощь

25.01.2019 г. 09:00

На дороге «Меридиан» сгорела скорая помощь
Скриншот видео с сайта vk.com

В Челябинске дотла сгорел автомобиль скорой помощи.

Инцидент произошел поздно вечером в четверг, 24 января, в районе пересечения «Меридиана» с Копейским шоссе. Скорая помощь загорелась на ходу. Объятую пламенем машину успел покинуть водитель - больше никого внутри нее не было. Пожар запечатлели очевидцы и выложили видео в соцсети.

Совсем новый автомобиль - служба скорой получила его в сентябре 2017 года - сгорел дотла. Как пишет 74.ru, сотрудники МЧС к его тушению не привлекались. По предварительным данным, в микроавтобусе загорелась печка, которую только что отремонтировали на подстанции.

 

   Видео: Светлана Бабкина / vk.com/region_chelyaba

 

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