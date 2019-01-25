Администрация Советского района отказалась от «парижских» урн для мусора

Фото с сайта sovadm74.ru

Чиновники разорвали контракт с компанией «Кумир», которая обслуживала урны нового образца в Советском районе.

Соглашение о расторжении опубликовали в среду, 23 января, на сайте госзакупок. В документе говорится, что стороны претензий друг к другу не имеют. Контракт на обслуживание мусорных урн был заключен в начале декабря 2018 года. Компания получила почти 12 тыс. рублей за время работы. Полная цена контракта составляла около 150 тыс. рублей.

В начале января на улицах в Советском районе появились урны в виде кольца на ножке, к которому крепится мусорный пакет. Подобные конструкции установлены в европейских городах, например, в Париже. Челябинцы в соцсетях раскритиковали новые урны. По мнению горожан, пакет легко разорвать битым стеклом или прожечь окурком, в результате чего мусор окажется на тротуаре.





Все новости за 25.01.2019 г.»