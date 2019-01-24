В больницах Челябинской области ввели карантин по гриппу

Фото с сайта novostipmr.com

В областном Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории всего региона.

В среднем количество обратившихся к врачам по области с середины января выросло на четверть. Точное количество заболевших в Роспотребнадзоре не называют. На Южном Урале циркулируют вирусы гриппа А и В, а также пандемического штамма H1N1.

С четверга, 24 января, в больницах и органах соцзащиты Челябинской области объявили карантин по гриппу. Персонал учреждений обязали носить маски, введен запрет на посещение пациентов и культурно-массовые мероприятия. В больницах усилят меры профилактики и режим дезинфекции, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото с сайта novostipmr.com

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