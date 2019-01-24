УФАС признало ненадлежащей рекламу Burger King, где буква «е» стояла перед словом «баллы»

Фото с сайта pixabay.com

Челябинское УФАС рассмотрело дело о нарушении рекламного законодательства сетью Burger King.

В антимонопольную службу обратился житель Челябинска, которому на электронную почту пришло рекламное сообщение. В нем говорилось о начислении электронных баллов за кофе. Мужчина решил, что в письме содержится ненормативная лексика.

По мнению представителей Burger King, данные сообщения не являются рекламой, так как направлены методом выборочной рассылки неопределенному кругу лиц. УФАС не приняло во внимание данный довод.

«Из содержания текста сообщения очевидно усматривается объект рекламирования и цель его направления», — сообщили в пресс-службе ведомства. В антимонопольной службе отметили, что употребление буквы «е» рядом со словом «баллы» может ассоциироваться с обсценной лексикой.

Компания получит предписание о прекращении рассылки данных писем. Кроме того, в отношении ООО «Бургер Рус» будет возбуждено административное дело. Организации грозит штраф до 500 тыс. рублей.

Фото с сайта pixabay.com

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