В Челябинске по делу Бахаева арестовали депутата Михаила Смирнова. Его обвиняют в хищении бюджетных денег

Фото: Наиль Фаттахов/Znak.com

В Челябинске под стражу взяли руководителя рекламного агентства «Элефант», депутата Центрального райсовета Михаила Смирнова.

Меру пресечения Михаилу Смирнову избрали в четверг, 24 января. С ходатайством о его аресте в суд обратился следователь, который занимается делом бывшего первого замминистра экономразвития региона Антона Бахаева, пишет Znak.com. Смирнова обвиняют в хищении средств в группе с Бахаевым и экс-руководителем агентства международного сотрудничества области Ольгой Алейниковой.

Депутату вменяют в вину подписанный и оплаченный акт выполненных работ по транспортировке оборудования для проведения российско-казахстанского форума в ноябре 2017 года. По версии следствия, фактически эти работы сделаны не были. Ранее Смирнов был свидетелем в деле о хищении бюджетных денег, выделенных на проведение форума. Антона Бахаева арестовали летом 2018 года. Он провел под стражей несколько месяцев, затем его отправили под домашний арест. Алейникова находится под подпиской о невыезде.

Компания Смирнова готовила экспозицию, которую на форуме осматривали президенты и члены делегаций. «По слухам, в деле есть расписка о том, что Смирнов дал в долг отцу Бахаева миллион рублей, при этом отец заявил на допросе, что сын ему сказал, что эти деньги можно не возвращать», — пишет издание со ссылкой на собственный источник.

Фото: Наиль Фаттахов/Znak.com

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