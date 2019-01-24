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Врачи ампутировали стопы уроженке Миасса, которую трое суток искали в горах Северного Урала
24.01.2019 г. 15:03
Фото с сайта 24.kz
Девушке, которая получила сильное обморожение в уральских горах, ампутировали стопы.
31-летняя Елена Осипова пострадала во время похода в горы на севере Свердловской области. В субботу, 19 января, уроженка Миасса в составе группы отправилась на вершину Сухогорского камня. Началась метель, Елена Осипова и ее знакомая Елена Подкорытова отстали от группы и потерялись. Их смогли найти только 22 января. К этому времени Елена Подкорытова скончалась от обморожений и переохлаждения.
Елену Осипову доставили на вертолете в больницу Екатеринбурга. По словам медиков, девушка находится в крайне тяжелом состоянии. Врачам пришлось ампутировать обе ноги туристки, чтобы спасти ей жизнь.
Фото с сайта 24.kz
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