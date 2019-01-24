Врачи ампутировали стопы уроженке Миасса, которую трое суток искали в горах Северного Урала

Фото с сайта 24.kz

Девушке, которая получила сильное обморожение в уральских горах, ампутировали стопы.

31-летняя Елена Осипова пострадала во время похода в горы на севере Свердловской области. В субботу, 19 января, уроженка Миасса в составе группы отправилась на вершину Сухогорского камня. Началась метель, Елена Осипова и ее знакомая Елена Подкорытова отстали от группы и потерялись. Их смогли найти только 22 января. К этому времени Елена Подкорытова скончалась от обморожений и переохлаждения.

Елену Осипову доставили на вертолете в больницу Екатеринбурга. По словам медиков, девушка находится в крайне тяжелом состоянии. Врачам пришлось ампутировать обе ноги туристки, чтобы спасти ей жизнь.

Фото с сайта 24.kz



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