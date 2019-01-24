- 66.0016р. - 0.3302
- 75.0306р. - 0.3555
-
18.01.2019 г. | 11:43Гости эфира: Гехт Ирина
-
17.01.2019 г. | 11:00Гости эфира: Гартунг Валерий
На расселение разрушенного дома в Магнитогорске потребуется около 900 млн рублей
24.01.2019 г. 14:41
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что деньги на расселение дома в Магнитогорске нужно перечислить в короткие сроки.
В четверг, 24 января, на заседании правительства Дмитрий Медведев озвучил стоимость расселения пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске.
«По оценкам властей Челябинской области, на расселение потребуется около 900 млн рублей. Большую часть предлагается выделить из резервного фонда — до 500 млн рублей», — приводит слова премьер-министра официальный сайт правительства. Остальные расходы возьмут на себя ММК и бюджет Челябинской области. Медведев подчеркнул, что деньги нужно перечислить в короткие сроки.
16 января Владимир Путин поручил полностью расселить пострадавший от взрыва дом. Ранее правительство выделило 147 млн рублей на покупку жилья для тех, чьи квартиры находились в седьмом и восьмом подъездах. Утром 31 декабря в Магнитогорске обрушилась часть многоэтажного дома. Погибли 39 человек. По предварительным данным, ЧП произошло из-за взрыва бытового газа.
Фото с сайта gubernator74.ru
- 24.01.2019 г. Семья Вани Фокина, которого спасли из-под завалов дома в Магнитогорске, получила ключи от новой квартиры
- 23.01.2019 г. Расселенным жильцам пострадавшего дома в Магнитогорске прекратили начислять квартплату
- 22.01.2019 г. Жителей обрушившегося в Магнитогорске дома расселят в несколько этапов
- 21.01.2019 г. Более 500 магнитогорцев, пострадавших при взрыве дома, получили выплаты
- 21.01.2019 г. Более половины жильцов пострадавшего в Магнитогорске дома выступают против расселения