На расселение разрушенного дома в Магнитогорске потребуется около 900 млн рублей

Фото с сайта gubernator74.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что деньги на расселение дома в Магнитогорске нужно перечислить в короткие сроки.

В четверг, 24 января, на заседании правительства Дмитрий Медведев озвучил стоимость расселения пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске.

«По оценкам властей Челябинской области, на расселение потребуется около 900 млн рублей. Большую часть предлагается выделить из резервного фонда — до 500 млн рублей», — приводит слова премьер-министра официальный сайт правительства. Остальные расходы возьмут на себя ММК и бюджет Челябинской области. Медведев подчеркнул, что деньги нужно перечислить в короткие сроки.

16 января Владимир Путин поручил полностью расселить пострадавший от взрыва дом. Ранее правительство выделило 147 млн рублей на покупку жилья для тех, чьи квартиры находились в седьмом и восьмом подъездах. Утром 31 декабря в Магнитогорске обрушилась часть многоэтажного дома. Погибли 39 человек. По предварительным данным, ЧП произошло из-за взрыва бытового газа.

Фото с сайта gubernator74.ru



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