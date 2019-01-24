Челябинские политологи о выборах губернатора: Кремль заинтересован в ротации кадров

Фото с сайта xakac.info

Челябинские политэксперты высказались о перспективах губернаторских выборов 2019 года.

Руководитель челябинского отделения Российского общества политологов Василий Зорин пояснил корреспонденту «Челябинского эха», что поддержка «Единой России» еще не гарантирует победы на выборах. В сентябре 2019 года некоторые губернаторы, заручившиеся такой поддержкой, не прошли на второй срок, например глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Сейчас, по мнению Василия Зорина, Кремль, принимая решение о согласовании того или иного кандидата в губернаторы, заинтересован прежде всего в ротации кадров.

«Когда Кремль принимает такое решение, для него базовой опцией является смена губернатора. Скорее для нас является ненормальным оставлять на второй срок губернатора, чем проводить смену. Логично предположить, что Кремль будет искать какую-то альтернативную кандидатуру», — прокомментировал Василий Зорин.

Василий Зорин полагает, что в Челябинской области возможно продолжение федерального тренда на «губернаторов-технократов» — политиков не из региона, где проходят выборы, с успешной карьерой в федеральных структурах.

Похожего мнения придерживается старший научный сотрудник Института экономики УрО РАН Александр Подопригора. Он считает одобрение кандидатуры Бориса Дубровского в Кремле невозможным, поскольку считает, что тот не состоялся как губернатор и политик. Область возглавит опытный управленец со стороны — по мнению политолога, местные элиты доказали свою неспособность эффективно управлять регионом.

«Кандидатура губернатора Челябинской области не будет выдвигаться из числа челябинской так называемой политической или бизнес-элиты. Я считаю, что эта элита себя скомпрометировала неспособностью добиваться власти, претендовать на власть, осуществлять эту власть. Новым губернатором будет человек не из Челябинской области. Считаю, что это будет адекватным решением, поскольку в регионе нужно наводить порядок, это будет грамотный, компетентный, достаточно жесткий управленец, не имеющий связи с местными элитами», — пояснил Александр Подопригора.

Выборы губернатора Челябинской области состоятся 8 сентября 2019 года. О поддержке действующего главы региона Бориса Дубровского ранее заявили в челябинском отделении партии «Единая Россия».

Фото с сайта xakac.info

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