На Южный Урал надвигаются сильные морозы и метели

Фото с сайта altapress.ru

Синоптики челябинского гидрометцентра прогнозируют ухудшение погоды в регионе.

В пятницу, 25 января, на Южном Урале ожидается облачная погода, снегопад, на юге области — особенно сильный, и метели. На дорогах возможна гололедица. Ветер будет южный, с порывами до 20 м/с. Столбики термометров ночью опустятся до -30, при прояснении — до -36. Днем будет 12-17 градусов ниже нуля.

На выходных сильные морозы в регионе сохранятся. В Челябинске будет облачно без осадков, по области пройдет небольшой снег. В ночные часы будет -25-30, временами — до -37. Днем будет -15-20, в горах и низинах — до -25.

Фото с сайта altapress.ru

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