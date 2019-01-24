Президент нацпарка «Тургояк» назвал общественников и журналистов «вымогателями»

Фото с сайта www.fgssr.ru

Президент национального парка «Тургояк» Олег Сиротин рассказал о положении дел в туристической отрасли на Южном Урале.

Подъем сферы въездного туризма следует начинать с создания комфортных условий для бизнеса, уверен Олег Сиротин. В интервью «Деловому Кварталу» президент нацпарка «Тургояк» рассказал об атаках со стороны властей и общественных движений.

«Стоит начать стройку, и появятся новые вымогатели — псевдообщественники и СМИ определенного формата. Будут раздувать ложные скандалы на тему вреда природе с намеком «договориться», — цитирует издание Олега Сиротина.

В качестве примера он привел скандалы с асфальтированием набережной озера и утечкой канализации в водоем.

Внимание на нарушения в течение 2018 года обращали активисты организации «Гражданский патруль». В феврале общественники сообщили об аварии на коллекторе, стоки из которого попали в Тургояк. А в сентябре активисты добились возбуждения административного дела в отношении владельцев «Золотого пляжа», которые закатали берег озера в асфальт.

Фото с сайта www.fgssr.ru

Все новости за 24.01.2019 г.»