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Президент нацпарка «Тургояк» назвал общественников и журналистов «вымогателями»
24.01.2019 г. 16:06
Президент национального парка «Тургояк» Олег Сиротин рассказал о положении дел в туристической отрасли на Южном Урале.
Подъем сферы въездного туризма следует начинать с создания комфортных условий для бизнеса, уверен Олег Сиротин. В интервью «Деловому Кварталу» президент нацпарка «Тургояк» рассказал об атаках со стороны властей и общественных движений.
«Стоит начать стройку, и появятся новые вымогатели — псевдообщественники и СМИ определенного формата. Будут раздувать ложные скандалы на тему вреда природе с намеком «договориться», — цитирует издание Олега Сиротина.
В качестве примера он привел скандалы с асфальтированием набережной озера и утечкой канализации в водоем.
Внимание на нарушения в течение 2018 года обращали активисты организации «Гражданский патруль». В феврале общественники сообщили об аварии на коллекторе, стоки из которого попали в Тургояк. А в сентябре активисты добились возбуждения административного дела в отношении владельцев «Золотого пляжа», которые закатали берег озера в асфальт.
Фото с сайта www.fgssr.ru
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