Семья Вани Фокина, которого спасли из-под завалов дома в Магнитогорске, получила ключи от новой квартиры

Фото: Анастасия Толмачева / www.magcity74.ru

Семья Вани Фокина готовится к переезду в новую квартиру.

Сделку о приобретении недвижимости заключил отец ребенка Евгений Фокин. Семья будет жить в доме по улице Галиуллина. Он расположен недалеко от многоэтажки по проспекту Карла Маркса, 164, пишет «Магсити74».

Двухкомнатная квартира находится на четвертом этаже. Ее площадь составляет около 48 квадратных метров. Евгений Фокин рассказал о состоянии ребенка. По его словам, врачи дают благоприятный прогноз. В ближайшее время мужчина планирует навестить супругу и сына в Москве. Ребенка могут выписать из клиники до конца февраля.

Семья потеряла жилье в результате трагедии, которая произошла 31 декабря в Магнитогорске. При обрушении части жилого дома на проспекте Карла Маркса, 164 погибли 39 человек. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа. 1 января спасатели достали из-под обломков десятимесячного Ваню Фокина. Ребенок провел под завалами 35 часов при 30-градусном морозе.

Фото: Анастасия Толмачева / www.magcity74.ru

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